Hugh Jackman e gli autori de Il Trono di Spade per l'adattamento Netflix di The Overstory

I creatori de Il Trono di Spade, David Benioff e DB Weiss, hanno aggiunto un terzo progetto alla loro lista per l'impegno con Netflix, il duo sta collaborando con Hugh Jackman per adattare il romanzo vincitore del Premio Pulitzer The Overstory, scritto da Richard Powers.

Giovedì scorso Netflix ha annunciato il nuovo progetto, l'adattamento del romanzo The Overstory, che in italiano è stato tradotto con il titolo Il sussurro del mondo. L'adattamento sarà prodotto da sarà prodotto da David Benioff, DB Weiss e Hugh Jackman, come ha riferito The Hollywood Reporter. Secondo Deadline, inoltre, Jackman potrebbe avere anche una parte nel cast dell'adattamento, anche se al momento non è stato svelato ancora nessun dettaglio.

Quello che sappiamo su The Overstory, oltre ai nomi dei produttori, è che Richard Robbins ha scritto la sceneggiatura del pilot della serie e sarà anche produttore esecutivo insieme a Bernadette Caulfield, che in precedenza è stata produttrice esecutiva de Il trono di spade ed è attualmente presidente della società di produzione di Benioff e Weiss. L'autore del romanzo, Richard Powers, sarà co-produttore esecutivo.

The Overstory viene descritta come un'opera travolgente e appassionata di attivismo e resistenza che è anche una straordinaria evocazione del mondo naturale. Racconta la storia di un mondo accanto al nostro vasto, interconnesso, pieno di risorse, magnificamente inventivo e quasi invisibile per noi. Una manciata di persone disparate imparano a vedere quel mondo e sono attratte dalla sua catastrofe in atto.