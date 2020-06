The Order 2, su Netflix in streaming da oggi

Netflix rende disponibile da oggi The Order 2 nel catalogo di giugno: in streaming tutti gli episodi della seconda stagione del teen drama a tema streghe e licantropi!

The Order 2 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di giugno 2020: disponibile l'intera seconda stagione della serie televisiva statunitense di genere paranormale creata da Dennis Heaton e Shelley Eriksen.

Jack Morton (Jake Manley) è una matricola alla Belgrave University, un campus famoso per ospitare una misteriosa società segreta chiamata L'Ordine ermetico della rosa blu. Jack, spinto anche dal nonno Pete (Matt Frewer), vuole entrare a tutti i costi nell'Ordine per vendicare la defunta madre, scomparsa per mano del suo leader supremo, Edward Coventry (Max Martini). Una volta diventato un membro della strana società segreta Jack scoprirà presto che i suoi accoliti praticano la magia nera.

The Order: Jake Manley durante una scena

Inoltre scoprirà che sono da sempre in lotta con una confraternita di licantropi votati a distruggere ogni creatura sovrannaturale. Curiosità: molti dei protagonisti dello show sono accomunati da un'apparizione televisiva. Matt Frewer, Adam DiMarco, Katharine Isabelle, Jedidiah Goodcare Jewel Staite e Ian Tracy hanno tutti partecipato, in un modo o in un altro, alle riprese di Supernatural, la serie americana giunta alla quindicesima stagione con Jared Padalecki e Jensen Ackles.

The Order 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.