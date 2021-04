The Oprah Conversation: Eddie Murphy ospite della Winfrey stasera su Apple TV

Apple ha annunciato oggi che l'amato comico Eddie Murphy sarà il prossimo ospite di Oprah Winfrey in The Oprah Conversation in esclusiva oggi su Apple TV +.

Apple ha annunciato oggi che l'amato comico, attore, scrittore, cantante e produttore Eddie Murphy sarà il prossimo ospite di Oprah Winfrey in The Oprah Conversation, da stasera venerdì 9 aprile in esclusiva su Apple TV +.

Recentemente inserito nella NAACP Image Awards Hall of Fame, Eddie Murphy è uno dei comici di maggior successo di tutti i tempi. Si unisce alla collega NAACP, Oprah, per una conversazione sull'impatto culturale del suo film del 1988 Il principe cerca moglie e su come il tanto atteso sequel, Il Principe cerca Figlio, sia arrivato sullo schermo. In questa discussione divertente e ricca di rivelazioni, avvenuta quasi 35 anni dopo la loro prima intervista insieme, Oprah e Murphy riflettono e celebrano la sua carriera piena di successi. L'iconico intrattenitore parla anche del ritorno alla stand-up comedy, della sua vita oggi e durante il periodo del COVID-19 e di ciò che ama di più, essere padre e nonno.

Eddie Murphy in Beverly Hills Cop

Murphy condivide con sincerità il suo pensiero sulla diversità e la sua rappresentazione a Hollywood, sulla commedia nella cancel culture e sul perché, all'alba del suo 60 ° compleanno, si senta più a suo agio che mai con se stesso. Nominata al NAACP Image Award, The Oprah Conversation è una serie Apple Original in cui Oprah Winfrey conduce discussioni intime con i migliori giornalisti del momento, leader carismatici e grandi professionisti di oggi, in esclusiva su Apple TV +. Filmate da remoto, le conversazioni guidate da Oprah puntano a dare nuova prospettiva a una serie di argomenti che danno forma al nostro mondo, rivelando storie avvincenti di connessione umana.

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca: Oprah Winfrey in una scena del film

La serie esplora argomenti rilevanti e di grande impatto trattati con ospiti provenienti da tutto il mondo, regalandoci anche alcune conversazioni toccanti tra Oprah e persone simbolo del cambiamento come Emmanuel Acho, ospite della provocatoria serie web "Conversazioni scomode con un uomo nero", in un episodio diviso in due parti; Il professor Ibram X. Kendi, autore di bestseller di "How to Be an Antiracist"; Bryan Stevenson, fondatore della Equal Justice Initiative e autore di bestseller del libro di memorie che ha ispirato l'acclamato film "Just Mercy"; l'icona della musica mondiale Mariah Carey; l'attore premio Oscar e attivista umanitario Matthew McConaughey; il leggendario vincitore del Grammy Award Stevie Wonder; la cantautrice e narratrice per antonomasia Dolly Parton; e il 44 ° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e Amanda Gorman, la più giovane poetessa nella storia ad aver recitato un suo componimento alla cerimonia di insediamento.