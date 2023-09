Sabrina Impacciatore: incidente sul red carpet di Venezia 2023 di notte? No, si gira Call My Agent - Italia 2

Sabrina Impacciatore ha calcato il red carpet di Venezia 2023 in piena notte ed è stata vittima di un incidente sexy per colpa del vestito, ma solo per le riprese di Call My Agent - Italia 2.

La scena è assai verosimile: Sabrina Impacciatore si avvia sul red carpet di Venezia 2023, folla e fotografi la acclamano ma lei è tutta imbarazzata per via dell'incidente sexy appena occorso. Ci sono però diversi elementi che fanno dubitare che tutto questo sia davvero successo, non solo perchè ci sono veri attori al posto di finti fotografi e agenti, ma anche perchè sono quasi le 2 di notte.

Infatti il tappeto rosso della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è diventato, per una notte, il set di Call My Agent - Italia 2, nuova stagione del remake Sky Original del cult francese Dix pour cent, in arrivo nei primi mesi del 2024. Sabrina Impacciatore, candidata all'Emmy come migliore attrice non protagonista per la seconda stagione di The White Lotus, sarà una delle guest star dei sei nuovi episodi, insieme a Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi ed Elodie.

Il cast della seconda stagione

Confermato il ritorno dei protagonisti della prima stagione di Call My Agent - Italia: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico (anche nel video girato dal Corriere della Sera) e Marzia Ubaldi riprendono i ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo, da Francesco Russo e Camilla, da Paola Buratto. Tornano sul set anche Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell'agenzia ed Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più "stravaganti" della CMA, Luana Pericoli.

Prodotta da Sky Studios e Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D'Amato e diretta da Luca Ribuoli, la nuova stagione di Call My Agent - Italia promette di tornare a divertire svelando nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Luci e ombre, humour e glamour. Al centro della serie ancora le vicissitudini della CMA, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide: un nuovo capo, storie d'amore inaspettate, tormenti imprevisti e tante nuove special guest.