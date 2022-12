The White Lotus, Sabrina Impacciatore: "Valentina è finalmente libera”

Sabrina Impacciatore parla della sua Valentina e di come è stato girare alcune scene della seconda stagione di The White Lotus.

Nell'ultimo episodio di The White Lotus andato in onda, la Valentina di Sabrina Impacciatore è "finalmente è libera", come dichiara la stessa attrice che le presta il volto, che ha recentemente fatto una chiacchierata con Variety.

Vi consigliamo, tuttavia, di non proseguire oltre con la lettura se non siete in pari con la visione della seconda stagione e non volete spoiler.

Dopo aver sedotto e drogato accidentalmente Giuseppe (Federico Scribani), mandandolo in ospedale, Mia (Beatrice Grannò) subentra come pianista smuovendo le paure e ai desideri più profondi di Valentina con una proposta che tocca le corde più profonde del personaggio interpretato da Sabrina Impacciatore.

"Questo personaggio è molto complesso. È molto implosiva e, all'inizio, non mostra nulla della sua vita interiore. Non conosce se stessa e ho esplorato questo processo con il personaggio. Ho capito le sue ragioni. Ad esempio, l'atteggiamento che ha nei confronti di Mia e Lucia. Queste due ragazze rappresentano la libertà. Valentina è repressa e compressa e non è connessa con i suoi sentimenti" ha raccontato l'attrice.

The White Lotus 2, Sabrina Impacciatore: "All'inizio mi sono rifiutata di recitare nella serie tv"

"Per me Valentina sta cercando di ottenere potere. Ha potere nel suo lavoro, che è l'opposto di ciò che accade nella sua vita emotiva. Ha un enorme conflitto dentro di sé: non conosce se stessa, finché non succede qualcosa e non può più scappare".

"Quando sono arrivata sul set, non avevo idea di cosa sarebbe successo con questo personaggio, è stata una vera esplorazione" ha proseguito l'attrice nella sua intervista parlando del personaggio di Valentina.

Il momento clou nella serie, secondo l'attrice, arriva quando Valentina confessa a Mia di non essere mai stata con una donna prima. "Ricordo cosa ho provato. Non stavo recitando, stavo vivendo il conflitto di questo personaggio in modo molto profondo", ha dichiarato Sabrina Impacciatore. "Mi ha fatto capire come vivono le loro vite le persone che non si accettano".

"In Italia essere gay è ancora un grosso problema. Queste persone non hanno diritti in Italia. Non possono sposarsi, non possono avere figli. E a volte vengono aggredite per strada solo perché amano qualcuno del loro stesso sesso. Così ho iniziato a capire la responsabilità come attrice. Dovremmo accettare e rispettare ogni diversa natura. Quindi questa scena è stata un'esperienza profonda per me".

"Ero così felice! Ero così eccitata", ha poi confessato l'attrice quando le è stato chiesto cosa ha provato nello scoprire che Valentina sarebbe stata con una donna. "Ho pensato: "Oh mio Dio... davvero!?" Mi sono innamorata di Valentina. Sono stata così sorpresa. Finalmente è libera. Finalmente è libera di accettare se stessa".

Nel sesto episodio della serie creata da Mike White, il momento di intimità tra Valentina e Mia si mostra, come riporta Variety, "dolce e innocente". Una differenza sostanziale rispetto a ciò che è stato mostrato in questa stagione in merito al sesso, pieno di "tabù e pericoli".

Per Sabrina Impacciatore, la scena di sesso è stata la prima nei suoi 25 anni di carriera. Ma lavorare con un coordinatore dell'intimità è stato "davvero utile, efficace e sicuro. Sono così grata che negli Stati Uniti si usi il coordinatore dell'intimità. In Italia non ce l'abbiamo".

"Dopo quella scena, ho pianto per mezz'ora. Sono saltata tra le braccia di Mike e gli ho detto: '_Ti amo! Grazie!' E lui ha detto: 'Sabrina? Perché dici così? Sei tu che stai facendo queste cose'. E io gli ho detto: 'Sto facendo queste cose grazie a te. E sto capendo di più sulla vita grazie a te'".