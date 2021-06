The Offer: Matthew Goode interpreterà Robert Evans nella serie sulla genesi de Il padrino

Si amplia il cast della serie Paramount+ The Offer, incentrata sulla genesi de Il padrino, Matthew Goode sarà il celebre produttore Robert Evans.

L'attore inglese Matthew Goode è stato ingaggiato per interpretare Robert Evans, legendario producer e studio executive, nella serie Paramount+ The Offer, dedicata alla genesi de Il padrino. Miles Teller interpreterà il produttore Albert S. Ruddy, sostituendo il collega Armie Hammer.

Matthew Goode in una scena di Sguardo nel vuoto

The Offer racconterà quanto accaduto durante la realizzazione del film Il padrino, diretto nel 1972 da Francis Ford Coppola e interpretato da Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton e Talia Shire.

Nikki Toscano ha scritto e prodotto le dieci puntate, oltre ad avere l'incarico di showrunner. Michael Tolkin sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con il protagonista Miles Teller, Ruddy e Leslie Grief. Dexter Fletcher sarà invece regista di alcune delle puntate del progetto.

The Offer, progetto destinato alla piattaforma di streaming Paramount+, si basa sulle esperienze mai rivelate del produttore vincitore dell'Oscar Al Ruddy, vissute durante la realizzazione dell'iconico film del 1972 che Francis Coppola ha diretto e adattato con Mario Puzo dal romanzo bestseller.

Prossimamente ritroveremo Matthew Goode in The King's Man - Le origini, prequel di Kingsman, e in Silent Night, a fianco di Keira Knightley.