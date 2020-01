The Night Of, John Turturro: "Ci sono delle idee per una seconda stagione"

John Turturro è tornato a parlare della possibilità che venga girata una seconda stagione di The Night Of, non escludendo un ritorno.

The Night Of, la serie con John Turturro e Riz Ahmed, potrebbe ancora tornare con una seconda stagione, come rivelato dal protagonista durante gli incontri organizzati dalla Television Critics Association negli Stati Uniti.

Nel 2018 si era già accennato alla possibilità che il progetto ideato da Richard Price e Steven Zaillian tornasse sugli schermi, tuttavia non non c'era nulla di concreto. A distanza di due anni dalle ultime notizie relative alla possibile produzione di nuovi episodi The Night Of, John Turturro ha ora dichiarato: "Abbiamo un paio di idee, ma dobbiamo sederci e discuterne. Siamo quindi in quella fase, quindi va bene".

L'attore aveva nella serie il ruolo dell'avvocato John Stone che si ritrova a difendere uno studente pachistano-americano accusato di aver ucciso una ragazza nella zona dell'Upper West Side a New York.

La seconda stagione potrebbe quindi mostrare Stone alle prese con un nuovo caso, un po' in stile serie antologica.

Turturro da tempo ha espresso il suo desiderio di riprendere la parte di Stone perché lo considera un personaggio interessante e particolarmente in grado di offrire qualcosa di ricco.

The Night Of era riuscito a ottenere dei rating in continua ascesa, arrivando a superare quota due milioni di spettatori in occasione dell'episodio finale, dopo una première che non era nemmeno arrivata a quota un milione.