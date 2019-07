The Nevers: Joss Whedon annuncia l'inizio delle riprese della serie HBO

Le riprese di The Nevers, la nuova serie sci-fi di Joss Whedon, sono ufficialmente iniziate! Il regista lo ha annunciato tramite un tweet condiviso online il 4 luglio con cui ha aggiornato i fan della situazione del suo prossimo progetto destinato alla HBO.

The Nevers, secondo la descrizione ufficiale della tv via cavo, sarà un'epica serie sci-fi drammatica con protagonista un gruppo di donne Vittoriane che si ritrovano alle prese con delle capacità inusuali, nemici spietati e una missione che potrebbe cambiare il mondo.

Joss Whedon ha scritto su Twitter: "Ci sono molte idiozie auto-importanti e infantili in questo settore. Ma oggi sono iniziate le riprese di The Nevers, nonostante tutte le mie cavolate".

There’s a lot of self-important, childish BULLSHIT in this industry. But today we started principal photography on “THE NEVERS”, despite all of mine. — Joss Whedon (@joss) July 4, 2019

La protagonista della serie sarà Laura Donnelly, recentemente apparsa nel film Tolkien, e Whedon aveva dichiarato dopo l'annuncio del via libera alla produzione: "Onestamente non potrei essere più entusiasta. The Nevers è forse la storia più ambiziosa che io abbia mai creato e non potrei immaginare una casa migliore per questo progetto rispetto alla HBO. Non solo sono dei maestri nel campo della serie di qualità cinematografica, ma la loro immediata comprensione del mio racconto strano, intimo ed epico è stata emozionante e incisiva al tempo stesso. È passato troppo tempo da quando ho creato un intero mondo inventato e il team di HBO mi ha offerto la portata e l'esperienza, non solo "il prestigio", dando vita a una collaborazione piena di passione. Potrei andare avanti a lungo, ma sono impazientemene grato nel dire che ho del lavoro da fare".

Il filmmaker sarà impegnato in veste di produttore, showrunner, sceneggiatore e regista. Nel team di autori ci saranno anche Jane Espenson e Doug Petrie, già collaboratori di Whedon in occasione di Buffy - L'ammazzavampiri.

