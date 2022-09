The Mosquito Coast e Little America 2: svelata la data di uscita su Apple TV+

Apple TV+ ha annunciato la data di uscita di The Mosquito Coast 2 e Little America 2, la seconda stagione delle due serie.

Le stagioni 2 di The Moquito Coast e Little America hanno ora una data di uscita su Apple TV+: le due serie torneranno rispettivamente il 4 novembre e il 9 dicembre.

La piattaforma di streaming ha inoltre condiviso le prime foto ufficiali degli episodi inediti dei due progetti.

The Mosquito Coast, asato sul best-seller di Paul Theroux e interpretato da Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish e Gabriel Bateman, segue il pericoloso viaggio di Allie Fox, un idealista radicale e brillante inventore, che sradica la sua famiglia alla volta del Messico quando si trova improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti, dai cartelli e dai sicari. Nella seconda stagione i Fox si avventurano nella giungla guatemalteca per incontrare una vecchia amica e la sua comunità di ricercati; questo nuovo rifugio, però, crea non pochi problemi alla famiglia che resta invischiata in un conflitto tra i rampolli di un signore della droga locale. Quando Allie e Margot si trovano in disaccordo sullo stabilirsi o continuare a spostarsi, decidono di seguire strade diverse per garantire il futuro della loro famiglia. Dall'esito di questa scelta si capirà se la famiglia Fox si dividerà per sempre o si unirà ancora di più...

The Mosquito Coast: Justin Theroux in una foto della seconda stagione

La seconda stagione di The Mosquito Coast è prodotta da Mark V. Olsen e Will Scheffer, Stefan Schwartz, Evan Katz, Rupert Wyatt, l'autore Paul Theroux e il protagonista della serie Justin Theroux. Alan Gasmer, Peter Jaysen e Bob Bookman sono produttori esecutivi per Veritas Entertainment Group. La serie è creata per la televisione da Neil Cross che è anche produttore esecutivo. Sviluppata da Neil Cross e Tom Bissell, The Mosquito Coast è una produzione Fremantle per Apple TV+.

The Mosquito Coast 2: una foto dei protagonisti

Ispirata alle storie vere pubblicate su Epic Magazine di Vox Media Studios, Little America è invece la serie nominata ai BAFTA, agli Independent Spirit, ai NAACP Image e ai GLAAD Media Award che va oltre i titoli dei giornali per guardare alle storie più divertenti, romantiche, appassionate, stimolanti, sorprendenti e più rilevanti che mai degli immigrati in America.

Da un'idea dei produttori esecutivi Lee Eisenberg, candidato all'Emmy, Kumail Nanjiani ed Emily V. Gordon, candidati all'Oscar, del premio Oscar Siân Heder, del premio Emmy Alan Yang e di Epic Magazine, la seconda stagione della serie esplorerà otto incredibili storie ispirate alla vita di persone reali provenienti da tutto il mondo, tra cui una donna beliziana (Stacy Rose) che lavora per una famiglia chassidica di New York, un coreano (Ki Hong Lee) che produce cappelli per la comunità ecclesiastica nera nella Detroit degli anni '80 e la storia di una donna giapponese quarantenne di Columbus, Ohio (Shiori Ideta), il cui sogno è quello di creare un campionato di baseball femminile per realizzare la sua passione di sempre per questo sport.

La serie è scritta da Lee Eisenberg (WeCrashed), che è anche produttore esecutivo e showrunner; sono produttori esecutivi anche Kumail Nanjiani (The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no", "Silicon Valley), Emily V. Gordon (The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no), Alan Yang, Siân Heder, Joshuah Bearman di Epic Magazine, Joshua Davis e Arthur Spector. Siân Heder è anche co-showrunner insieme a Lee Eisenberg. La serie è prodotta per Apple TV+ da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

La seconda stagione completa debutterà con otto nuove puntate il prossimo 9 dicembre.