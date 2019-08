The Morning Show: il trailer della serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon

The Morning Show, di cui è stato diffuso il full trailer, è la nuova serie con protagonisti Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell.

Il progetto è stato prodotto per Apple TV+ e debutterà sugli schermi in autunno, in una data che non è ancora stata annunciata.

Il trailer rivela che al centro della trama ci sarà la conduttrice di una nota trasmissione di informazione che va in onda ogni mattina. Dopo l'annuncio che il suo co-conduttore è stato licenziato, dietro le quinte inizia la ricerca della persona che lo dovrà sostituire, individuando in una giovane dall'approccio onesto e diretto la persona potenzialmente giusta. Tra le due donne nasce quindi una rivalità che potrebbe avere delle conseguenze.

La serie ha già ottenuto l'approvazione per la produzione di due stagioni, per un totale di 20 episodi che potranno contare sulla presenza nel team della regista Mimi Leder e della showrunner Kerry Ehrin.

Il progetto è tratto dal libro scritto da Brian Stelter intitolato Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV.

Nel cast anche Bel Powley, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Mark Duplass e Nestor Carbonell.