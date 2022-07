The Moon Represents My Heart, Gemma Chan protagonista dell'adattamento Netflix di Shawn Levy

Gemma Chan sarà la protagonista della nuova serie Netflix prodotta da Shawn Levy e basata sul romanzo The Moon Represents My Heart.

La serie tv di The Moon Represents My Heart dà il benvenuto a Gemma Chan. La nuova produzione Netflix e 21 Laps, la società del produttore Shawn Levy, porterà sullo schermo uno show tratto dal romanzo in uscita di Pim Wangtechawat, e l'attrice di Eternals ne sarà la protagonista, oltre che produttrice.

Come segnala l'Hollywood Reporter, Chan prenderà parte alla storia che, in forma cartacea, arriverà a primavera 2023 sugli scaffali, mentre non sappiamo ancora quando debutterà su Netflix.

Secondo quanto si può leggere sul sito di Wangtechawat, The Moon Represents My Heart racconta "una storia incentrata sul rapporto tra genitori e figli, chiedendosi se gli uni possono accettare le scelte degli altri e se, data l'opportunità, arrivassero a compiere le stesse già fatte in passato".

"Quando i genitori di Tommy compiono un viaggio nel tempo e non tornano più a casa, il tempo si ferma. Ma mentre tutti cominceranno ad andare avanti, Tommy rimarrà bloccato nel passato, con conseguenze sulla sua vita nel presente" riporta ancora Newsweek.

Non sappiamo ancora quanto fedele sarà la trasposizione Netflix all'originale, ma di certo ci aspetta un titolo davvero interessante, non trovate?