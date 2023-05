The Monkey: Theo James star del film prodotto da James Wan e tratto dal racconto di Stephen King

Theo James sarà il protagonista di The Monkey, un film horror prodotto da James Wan tratto da un racconto di Stephen King. Il progetto sarà prodotto da Atomic Monster e C2 Motion Picture Group.

Il racconto che verrà portato nelle sale

La sceneggiatura di The Monkey è stata firmata da Osgood Perkins (Longlegs), che firmerà anche la regia del progetto.

Al centro della trama ci saranno due fratelli gemelli interpretati da Theo James, Hal e Bill, che scoprono una vecchia scimmia giocattolo del padre in soffitta, ritrovandosi poi alle prese con una serie di terribili e cruente morti. I fratelli decidono di buttare la scimmia e andare avanti con la propria vita, allontanandosi nel corso degli anni. Quando, però, ricominciano le misteriose morti, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere l'oggetto in modo definitivo prima che uccida tutte le persone intorno a loro.

Nel team della produzione ci sono anche Brian Kavanaugh-Jones (Insidious) di Automatik, Fred Berger (La La Land), Chris Ferguson, Peter Luo e Nancy Xu in collaborazione con John Friedberg per Black Bear International.

Il genio di Stephen King al cinema

Le dichiarazioni del produttore

James Wan ha dichiarato: "Stephen King è il padrino del genere horror. Ha avuto un'immensa influenza su di me quando ero un ragazzino e nel corso della mia carriera, ed è sempre stato un sogno aiutare a portare in vita una delle sue storie. The Monkey è una delle mie preferite, con il suo concetto semplice, iconico e incredibilmente commerciabile. E non riesco a immaginare nessuno di diverso rispetto al visionario e al fan da sempre Osgood per portare in vita questa storia".