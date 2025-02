Tatiana Maslany sarà la protagonista della nuova serie Maximum Pleasure Guaranteed

L'attrice Tatiana Maslany, già conosciuta dai fan delle serie per Orphan Black e She-Hulk, sarà star di Maximum Pleasure Guaranteed.

Il progetto viene descritto come un thriller dalla comicità dark e sarà composto da episodi della durata di 30 minuti.

Cosa racconterà Maximum Pleasure Guaranteed

David J. Rosen, in precedenza nel team di Citadel, sarà creatore e showrunner, mentre alla regia ci sarà David Gordon Green, coinvolto anche in veste di produttore in collaborazione con Simon Kinberg e Audrey Chon.

Maximum Pleasure Guaranteed racconterà la storia di una madre, divorziata da poco, che si ritrova coinvolta in un giro di ricatti, omicidi e calcio giovanile.

Tatiana Maslany è già stata protagonista sul piccolo schermo con la serie Orphan Black, venendo poi coinvolta in show come Perry Mason e She-Hulk: Attorney at Law, targato Marvel Studios.

Il possibile ritorno nel MCU

L'attrice, parlando del suo possibile ritorno nel MCU, aveva spiegato che She-Hulk non aveva ottenuto il rinnovo per una seconda stagione dichiarando: "Non credo che si farà. Credo che abbiamo sforato il budget e la Disney ha detto: 'No, grazie'".

Tatiana, pochi giorni fa, non ha però escluso la possibilità di interagire nuovamente con Charlie Cox, interprete di Matt Murdock, in occasione degli episodi di Daredevil: Rinascita. La star del piccolo schermo ha infatti dichiarato che sarebbe felice di recitare nuovamente insieme al collega dopo l'ottima esperienza vissuta sul set di She-Hulk: "Assolutamente. Era una persona davvero divertente con cui interagire. Quello che ha fatto così bene è stato prendere un personaggio che esiste in un tono diverso e adattarlo totalmente al nostro, pur mantenendo l'integrità del personaggio. È stato molto divertente vederlo scontrarsi con questa sorta di mondo più stupido".