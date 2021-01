The Mighty Ducks: Game Changers, il trailer della serie svela la data di uscita su Disney+

The Mighty Ducks: Game Changers, la serie Disney+ ideata come sequel del film Stoffa da campioni, ha ora un teaser trailer che ne svela la data di uscita: venerdì 26 marzo.

Il video mostra i giovani protagonisti che sperano di ottenere successo nel competitivo mondo dell'hockey e regala qualche anticipazione relativa a quello che accade quando viene deciso di fondare una nuova squadra.

The Migty Ducks: Game Changers riporterà sugli schermi l'allenatore Bombay, personaggio affidato all'attore Emilio Estevez, alcuni decenni dopo il film arrivato nelle sale negli anni '90.

Nel cast dei dieci episodi ci saranno anche Lauren Graham, e Brady Noon, affiancati da Swayam Bhatia, Taegen Burns, Julee Cerda, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O'Reilly, Maxwell Simkins e De'Jon Watts.

La storia sarà ambientata in Minnesota, mostrando i Mighty Ducks ormai come una realtà consolidata e competitiva nel mondo dell'hockey. Il dodicenne Evan (Noon) viene escluso dal team e decide, in collaborazione con la madre Alex (Lauren Graham), di fondare una nuova squadra. Grazie all'aiuto di Gordon Bombay (Emilio Estevez), i protagonisti riscopriranno la gioia di giocare a hockey.

The Mighty Ducks: Game Changers sarà composta da 10 episodi, della durata di mezz'ora ciascuno. La serie sarà prodotta da ABC Signature Studios e Steve Brill, creatore della saga anni '90, sarà produttore esecutivo e co-creatore, mentre gli showrunner saranno Josh Goldsmith e Cathy Yuspa. La regia è invece stata affidata a James Griffiths.