The Midnight Sky: George Clooney nelle prime foto del film

George Clooney ritornerà sugli schermi con il film The Midnight Sky, prodotto da Netflix, e online sono apparse le prime foto.

The Midnight Sky: George Clooney in una foto del film

The Midnight Sky è il nuovo film diretto e interpretato da George Clooney di cui Vanity Fair ha condiviso online le prime foto ufficiali.

Il progetto viene descritto tra le pagine del magazine come un insime di Gravity e Reenant.

La sceneggiatura di The Midnight Sky è stata scritta da Mark L. Smith e racconterà la storia di Augustine, uno scienziato che prova a impedire a un gruppo di astronauti di ritornare sulla Terra dopo che una catastrofe globale ha distrutto il pianeta. Augustine e Iris (Caoilinn Springall) sono gli ultimi sopravvissuti.

Gli astronauti sono interpretati da Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Kyle Chandler e Demián Bichir.

The Midnight Sky: una spettacolare immagine del film

Augustine e la ragazzina dovranno quindi avventurarsi in un ambiente contraddistinto da aria tossica, ghiacciai che si stanno sciogliendo e vari problemi naturali, cercando di raggiungere un osservatorio che potrebbe permettere di comunicare con gli astronauti.

The Midnight Sky: una foto di Felicity Jones e David Oyelowo

Clooney ha spiegato che la sua esperienza sul set di Gravity lo ha aiutato a capire come girare un film ambientato anche nello spazio: "La telecamera può essere al contrario, i personaggi possono essere a testa in giù, ed è difficile da girare perché stai costantemente girando la camera e sperando di farlo senza far sentire male tutti gli spettatori".

The Midnight Sky debutterà a dicembre su Netflix.

The Midnight Sky: Felicity Jones in una foto del film