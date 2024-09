The Menendez Brothers: Erik e Lyle raccontano la propria verità nel trailer del documentario

A ottobre arriverà sugli schermi di Netflix il documentario The Menendez Brothers in cui i fratelli Erik e Lyle racconteranno quanto accaduto durante il processo per l'omicidio dei loro genitori.

Il 7 ottobre arriverà su Netflix, dopo il successo della seconda stagione della serie prodotta da Ryan Murphy, il documentario The Menendez Brothers, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si possono sentire le prime dichiarazioni dei due fratelli che hanno ucciso i genitori Jose e Kitty nel 1996.

Il trailer del nuovo progetto

Il documentario permetterà di sentire le dichiarazioni di Erik e Lyle Menendez sull'omicidio e sul processo che negli anni '90 ha conquistato l'attenzione degli spettatori americani.

Nel trailer Lyle spiega che tutti chiedono il motivo per cui hanno ucciso i loro genitori e forse ora le persone potranno capire la verità, mentre Erik sottolinea che sono state dette molte cose riguardanti quanto accaduto, ma loro due non hanno potuto condividere la propria verità.

Il documentario The Menendez Brothers racconterà nuovamente quanto accaduto nel 1996, quando i due fratelli sono stati condannati per l'omicidio. Per la prima volta in 30 anni Erik e Lyle racconteranno con le proprie parole il processo che ha sconvolto la nazione.

Tra le persone intervistate ci sono anche gli avvocati coinvolti nel processo, i giornalisti che hanno seguito gli eventi, i giurati, la famiglia e altre persone informate sui fatti.

Alla regia è impegnato l'argentino Alejandro Hartmann che offrirà una nuova prospettiva al caso che è stato anche fonte di ispirazione per la seconda stagione del progetto antologico Monster, prodotto da Ryan Murphy e che ha debuttato il 19 settembre. Negli episodi Nicholas Chavez e Cooper Koch hanno interpretato i due fratelli, mentre i loro genitori sono stati portati sugli schermi grazie alla performance di Javier Bardem e Chloe Sevigny.