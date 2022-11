The Mean One: trailer e poster del film horror con un Grinch più assassino del solito

Il 9 dicembre negli Stati Uniti uscirà una versione decisamente coraggiosa del classico Grinch che rubò il Natale, e stavolta scorrerà del sangue, ecco trailer e poster di The Mean One.

Il Grinch diventa uno psicopatico assassino nel film horror The Mean One, che porterà il classico letterario di Dr. Seuss a un livello di cattiveria mai raggiunto prima. Dimenticate il brontolone dal cuore d'oro che accompagna ogni rewatch natalizio, perché il Grinch diretto da Steven LaMorte, su sceneggiatura di Flip e Finn Kobler, è una verde macchina da assassinio che non ha nessuna intenzione di lasciarsi ammorbidire dalla magia delle feste, come anticipato nel trailer e poster.

Il Grinch che è ormai impresso nella memoria del pubblico cinematografico è senza dubbio quello interpretato da Jim Carrey nel film del 2000 diretto da Ron Howard, ma un nuovo nemico del Natale farà il suo ingresso in scena a partire dal 9 dicembre, almeno negli Stati Uniti. Il Grinch di The Mean One sarà infatti interpretato da David Howard Thornton, volto già familiare agli amanti di horror grazie al ruolo del clown killer di Terrifier, ma nel cast compaiono anche Krystle Martin, Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler e Amy Schumacher.

Un Grinch assassino

In The Mean One una creatura verde e pelosa che indossa un vestito da Babbo Natale vive isolata su una montagna, odiando ferocemente le festività natalizie. Ma non solo, perché occasionalmente il mostro scende in città per portare un po' di terrore alla popolazione del paese di Newville, come la volta in cui trucidò i genitori della povera Cindy, ora tornata alla sua casa d'infanzia in cerca di pace. Quello che trova tornando sul luogo del misfatto è invece sete di vendetta, perché il killer vuole scendere di nuovo a valle per divertirsi uccidendo. Tra i due sarà guerra senza esclusione di colpi, ma con abbondante pioggia di sangue tra una decorazione scintillante e l'altra.

Chi è in cerca di una visione alternativa per Natale non potrà che attendere con trepidazione l'uscita di The Mean One, titolo decisamente appetitoso da aggiungere alla watchlist degli horror natalizi, insieme a Black Christmas - Un Natale rosso sangue, Krampus, Gremlins e Silent Night, Bloody Night. Questa versione horror del Grinch potrebbe avere il giusto mix di violenza e comicità, con un protagonista iconico e irresistibile da tenere stretto sotto l'albero di Natale.