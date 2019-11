The Mandalorian, Baby Yoda: perché non ci sono gadget in vendita

The Mandalorian, perchè non c'è ancora nessun gadget in vendita di Baby Yoda, visto nei primi episodi della serie di Disney+?

The Mandalorian ha entusiasmato i fan con l'entrata in scena di Baby Yoda e gli appassionati di Star Wars che hanno già visto la serie tv di Disney+ ideata da Jon Favreau si staranno chiedendo come mai non è ancora disponibile nessun gadget relativo al nuovo personaggio, ormai preferito da tutti. A spiegare le motivazioni è stato proprio il creatore dello show ambientato nell'universo della saga stellare.

Introdotto nel primo episodio dello show, Baby Yoda, come lo stanno affettuosamente chiamando tutti sul web, ma che sembrerebbe avere già un nome designato - oltre ad essere conosciuto come The Child e The Asset - è fondamentalmente la nuova star di The Mandalorian. Il piccolo cinquantenne, secondo quanto rivelato finora, è l'obiettivo del Mandaloriano, il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal. Non sappiamo ancora molto su di lui, se non che sembrerebbe provenire dalla stessa specie del Maestro Yoda, e che il Cliente del protagonista e diversi altri personaggi sono alla sua ricerca.

Poco ci è voluto per far innamorare il pubblico di questo nuovo personaggio, comunque, e adesso i fan di Star Wars attendono con ansia il momento in cui potranno finalmente acquistare gadget a lui dedicati.

Ma attendere è la parola chiave, perché al momento non sono ancora disponibili giocattoli e oggetti vari a tema Baby Yoda. Ma come mai? È Favreau a dare la risposta ai microfoni di Collider: "Devo ringraziare Disney e Lucasfilm, perché di solito a rovinare la sorpresa in questi casi sono il merchandising e i cataloghi di giocattoli e cose simili. Loro ci hanno davvero sostenuto in questo. Volevamo davvero che fosse qualcosa che potevate scoprire solo guardandolo, così che ogni volta che iniziavate la visione di un episodio ci fossero nuovi colpi di scena e segreti. E questo richiede una grande capacità di controllo da parte di chi paga il conto, dire che si tratterranno in merito ad alcuni aspetti, in modo che il pubblico non ne possa venire a conoscenza in anticipo. In parte si è trattato di attendere per mettere in commercio determinati gadget relativi a dei personaggi ben precisi".

Decisamente un bel cambiamento rispetto a quanto accade abitualmente, soprattutto per quanto riguarda titoli dalla grande risonanza come le maggiori saghe Disney, che si tratti di Star Wars o degli Avengers (ricordate gli spoiler di Endgame provenienti dal merchandise del film?), per le quali si è soliti programmare una diffusione piuttosto anticipata dei gadget e giocattoli.