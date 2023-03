The Mandalorian 3: l'episodio 4 ha corretto uno dei più grandi errori di George Lucas

L'episodio di The Mandalorian 3 andato in onda questa settimana ha fatto luce su uno dei misteri più discussi dai fan di Star Wars.

Sin dalla sua prima introduzione all'interno di The Mandalorian i fan di Star Wars si sono chiesti chi fosse stato a salvare Grogu dall'Ordine 66, malefico piano messo in atto da Palpatine per far fuori i Jedi. La risposta è finalmente arrivata nell'episodio andato in onda questa settimana, oltre ad aver risolto un grande errore di George Lucas risalente alla trilogia prequel.

A salvare Grogu ci ha pensato il cavaliere Jedi Kelleran Beq, interpretato dall'attore Ahmed Best, celebre per aver vestito i panni della controversa creatura Jar Jar Binks in Episodio I: La Minaccia Fantasma. Terminato il salvataggio Kelleran si imbatte in una nave di Naboo con alcuni soldati che gli chiedono di portarla al sicuro. Ma chi può aver mandato questi rinforzi?

La risposta corregge uno dei più grandi errori di George Lucas. Con molta probabilità, infatti, è stata proprio la regina Padmé Amidala a mandare dei rinforzi, sospettando il passaggio al lato oscuro del compagno Anakin. In questo modo viene corretto il ruolo avuto da Padmé in Episodio III, molto più passivo rispetto ai precedenti film della trilogia prequel.

Si sacrifica involontariamente per il bene della galassia, morendo durante le doglie in modo che i suoi figli possano sopravvivere per salvare la galassia in futuro. Ma anche dopo la sua morte, potrebbe essere riuscita a essere un'ultima volta un'eroina.