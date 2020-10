The Mandalorian 2: cosa sono i Bantha?

Ha destato molto entusiasmo tra i fan di Star Wars l'apparizione dei Bantha nel nuovo episodio di The Mandalorian: ma cosa sono questi animali?

Ha destato molto entusiasmo tra i fan di Star Wars l'apparizione dei Bantha nel nuovo episodio di The Mandalorian 2. Scopriamo chi sono queste simpatiche creature, parte integrante della saga sin dal primo lungometraggio uscito nel 1977, che fanno capolino nella premiere della seconda stagione, dopo essere già apparse nella prima annata dello show, grazie al ritorno del Mandaloriano sul pianeta Tatooine, dove i Bantha sono i fidati compagni a quattro zampe dei predoni Tusken, con cui il protagonista forgia un'alleanza per sconfiggere un nemico comune.

R2D2 e C-3PO in Guerre stellari

I Bantha sono una creazione congiunta del regista George Lucas e dell'illustratore Ralph McQuarrie, e sono delle bestie da soma con sembianze parzialmente bovine (nel primo Guerre stellari l'effetto fu creato "truccando" un elefante), parzialmente ispirati dai Banth, una razza dai tratti leonini presente nei racconti di fantascienza di Edgar Rice Burroughs incentrati su John Carter di Marte. I suoni che emettono sono frutto del lavoro di Ben Burtt, autore di gran parte degli effetti sonori del franchise, che per l'occasione ottenne il risultato auspicato rallentando la registrazione di un orso che aveva già usato per ideare la voce di Chewbacca. Fanno parte della fauna di Tatooine, motivo per cui sono successivamente apparsi ne Il ritorno dello Jedi (ma solo nell'edizione speciale), nei prequel Star Wars ep. I - La minaccia fantasma e Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni e nella serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni.

The Mandalorian 2: i protagonisti in una scena

Il ritorno delle simpatiche creature è uno degli elementi filologici dell'inizio della seconda stagione di The Mandalorian, disponibile su Disney+ a cadenza settimanale dal 30 ottobre. Jon Favreau, creatore e showrunner della serie, ha anche diretto il primo episodio della nuova annata, affidando gli altri a collaboratori come Dave Filoni e Bryce Dallas Howard e nuove reclute del calibro di Robert Rodriguez e Peyton Reed. Tra i personaggi importanti del franchise che vedremo nei nuovi episodi ci sono Boba Fett e Ahsoka Tano, con quest'ultima che farà il suo debutto in carne e ossa.