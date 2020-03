The Magicians: la quinta stagione sarà l'ultima, i produttori non hanno trovato un'altra "casa" per la serie

The Magicians dirà addio ai fan con la quinta stagione: Syfy ha infatti confermato che sarà l'ultima a essere realizzata e i produttori hanno rivelato che avevano provato a salvare il progetto cercando invano di trovare un'altra emittente o piattaforma di streaming interessata.

John McNamara, contattato da TV Insider dopo la conferma della cancellazione, ha raccontato: "Sì, eravamo consapevoli che non sarebbe andato avanti su Syfy e volevamo a quel punto provare ad avere un'opportunità su altre piattaforme".

La sorte di The Magicians non ha però avuto una svolta positiva: "Nessuna opzione sembrava adatta dal punto di vista finanziario o creativo. E quindi abbiamo deciso, in modo poco entusiasta: 'Bene, almeno abbiamo questa stagione finale che è stata creata inoltre come epilogo della serie'. In un certo senso era sempre stata ideata per avere un doppio ruolo".

Lo show tratto dai romanzi scritti da Lev Grossman aveva debuttato sugli schermi americani il 16 dicembre 2015 e raccontava la storia di alcuni studenti universitari che scoprono come la magia sia reale e si ritrovano a frequentare la prestigiosa Brakebills University, un istituto segreto per persone dotate di poteri. I protagonisti si addentrano poi nel regno magico chiamato Fillory, una dimensione alternativa, dove diventano re e regine, situazione che li obbliga però a prendere delle decisioni complicate e affrontare ostacoli di ogni tipo.

Syfy aveva dichiarato: "The Magicians ha fatto parte della nostra famiglia per cinque fantastiche stagioni. Mentre ci avviciniamo alla fine di questo viaggio vogliamo ringraziare i produttori esecutivi John McNamara, Sera Gamble, Henry Alonso Myers, Lev Grossman, il cast e la troupe, gli sceneggiatori e i registi di questa meravigliosa creazione. In particolare vogliamo poi ringraziare i fan per l'incredibile sostegno e passione. Grazie a voi la magia sarà nei nostri cuori per sempre".