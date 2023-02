The Magician's Elephant: primo trailer con data d'uscita per il nuovo film d'animazione di Netflix

The Magician's Elephant, il prossimo film d'animazione di Netflix, ha ora il suo primo trailer ufficiale.

Il lungometraggio sarà diretto da Wendy Rogers e si baserà sul libro di Kate DiCamillo. In base a quello che sappiamo fino ad ora, si tratta di un'avventura al cui centro troviamo un viaggio alla ricerca di qualcuno molto vicino al piccolo protagonista.

"Peter è alla ricerca della sorella perduta da tempo, e quando incontra un indovino nella piazza del mercato ha solo una domanda nella sua mente: sua sorella è ancora viva? La risposta - che consiste nel trovare un misterioso elefante e il mago che può evocarlo - spinge Peter in un viaggio straziante per completare tre compiti apparentemente impossibili che cambieranno per sempre il volto della sua città, e lo condurranno nell'avventura di una vita", si legge nella didascalia in accompagnamento al trailer di The Magician's Elephant.

Atteso per il 27 marzo insieme a tantissimi altri prodotti, nel suo cast vocale troviamo: Sian Clifford, Brian Tyree Henry, Kirby Howell-Baptiste, Miranda Richardson e Benedict Wong.

"È per me un onore presentarvi The Magician's Elephant, una gioiosa rivisitazione animata del premiato romanzo di Kate DiCamillo. Il nostro film segue il giovane Peter alla ricerca di sua sorella, un'avventura che prevede il raggiungimento di tre compiti impossibili e un inaspettato incontro con gli elefanti", ha dichiarato la regista Wendy Rogers in una nota (tramite Comickbook) . Il comunicato prosegue: "Combinando la sceneggiatura comica e premurosa di Martin Hynes con l'esperienza della produttrice Julia Pistor, The Magician's Elephant è stato un meraviglioso privilegio da creare come mio debutto alla regia. Sarò per sempre grata per il nostro brillante team di Netflix e Animal Logic che ha progettato e creato un mondo bellissimo, surreale ma tangibile in cui fiorisce il nostro cast di personaggi irresistibilmente stratificato e diversificato. Non avrei potuto chiedere una storia più appagante da raccontare in collaborazione con registi e doppiatori così talentuosi".