The Magic Order: Netflix cancella la serie tratta dal fumetto di Mark Millar prima delle riprese

The Magic Order non diventerà, almeno per ora, una serie Netflix: lo studio ha cancellato il progetto le cui riprese avrebbero dovuto iniziare nei primi mesi del 2021.

Lo show tratto dal fumetto di Mark Millar avrebbe infatti avuto un costo considerato attualmente troppo elevato e avrebbe richiesto un impegno produttivo non considerato fattibile in questo periodo complicato.

La preproduzione era già iniziata a Praga in vista di un possibile inizio delle riprese previsto tra qualche mese, mentre gli sceneggiatori di The Magic Order erano ancora al lavoro sulla sceneggiatura.

Il fumetto di Mark Millar ha ottenuto dati record di vendita e prossimamente saranno pubblicati nuovi numeri.

Netflix, valutando i costi previsti e considerando quanto è ambizioso dal punto di vista produttivo, ha deciso di cancellare per ora il progetto, riservandosi la possibilità di riprendere in mano l'adattamento in futuro.

Al centro della trama ci sono cinque famiglie di maghi che hanno giurato di proteggere il nostro mondo e combattono contro un nemico che sta eliminandoli uno dopo l'altro. Di giorno sono persone normali - vicini, amici, colleghi - ma di notte sono stregoni, maghi e dotati di potere per proteggerci dalle forze del male.

The Magic Order avrebbe dovuto essere prodotta da James Wan e Lindsey Beer, mentre alla regia doveva essere impegnato André Ovredal.