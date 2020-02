The Little Things: svelata la data di uscita del film con Rami Malek e Denzel Washington

Rami Malek e Denzel Washington sono i protagonisti del film The Little Things, di cui è stata annunciata la data di uscita.

The Little Things, il nuovo thriller diretto da John Lee Hancock con star Rami Malek e Denzel Washington ha una data di uscita: il 29 gennaio 2021, giorno in cui debutterà sugli schermi americani.

Il progetto sarà prodotto da Warner Bros che ha deciso di scontrarsi nelle sale con il film animato Rumble, realizzato da Paramount.

Il nuovo lungometraggio è stato scritto da John Lee Hancock e racconta la storia di Deke (Denzel Washington), un vice sceriffo che unisce le forze con Baxter (il premio Oscar Rami Malek), un detective di Los Angeles, per agguantare un serial killer. Deke ha un istinto molto accurato per le "piccole cose", ma la sua volontà di aggirare le regole obbliga Baxter ad affrontare dei dilemmi che lo mettono in crisi. Deke, nel frattempo, deve lottare con un segreto oscuro legato al suo passato.

Nel cast di The Little Things ci sono anche il premio Oscar Jared Leto e l'attrice Natalie Morales. Hancock e Mark Johnson saranno nel team della produzione in collaborazione con Mike Drake.