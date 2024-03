The Legend of Zelda, il regista vuole realizzare un film 'serio e cool, ma anche leggero e divertente'

il regista Wes Ball ha parlato delle sue idee per la versione cinematografica del popolare franchise videoludico

Mesi dopo la conferma di un film live-action di The Legend of Zelda, il regista scelto per portare il franchise sul grande schermo, Wes Ball, ha parlato delle sue idee riguardo al progetto.

"Ho un'idea fantastica", ha rivelato Ball a Total Film. "Ci ho pensato per molto tempo, a quanto sarebbe bello un film di Zelda... Voglio realizzare i più grandi desideri delle persone. So che questo franchise è importante per la gente e voglio che sia un film serio. Un film vero che possa dare alla gente la possibilità di evadere dalla realtà".

Il regista ha poi proseguito ribadendo l'idea che il film in lavorazione dovrà trasmettere la "voglia di vivere in quel mondo".

"È questo che voglio cercare di creare: deve sembrare qualcosa di reale. Qualcosa di serio e di bello, ma anche di divertente e stravagante".

The Legend of Zelda

Il film di Zelda, annunciato a novembre in una partnership congiunta tra Nintendo e Sony Pictures, porterà in vita un franchise di videogiochi che ha prosperato per quasi 40 anni.

Il videogioco The Legend of Zelda, creato dai game designer giapponesi Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, è stato lanciato nel 1986. Il gioco segue il guerriero elfo Link e l'elegante principessa Zelda mentre combattono per salvare la magica terra di Hyrule da Ganon, un malvagio signore della guerra diventato re demone.

Il franchise ha venduto oltre 150 milioni di unità nel mondo. Forti del successo stratosferico del film live-action su Super Mario Bros., divenuto il secondo maggior incasso dell'anno con 1,36 miliardi di dollari raccolti nel mondo, anche Nintendo e Sony ci riprovano con un altro adattamento videoludico che i fan attendono da tempo.

Il suo ultimo capitolo, Tears of the Kingdom, è stato uno dei giochi più venduti del 2023.

Prima di affrontare l'Eroe del Tempo, il 10 maggio uscirà il nuovo film di Wes Ball, Il Regno del Pianeta delle Scimmie,.