The Legend of Zelda: Machine Gun Kelly si propone come interprete di Link

L'attore e cantante Machine Gun Kelly, da tempo fan del videogioco, si è proposto come interprete di Link nel film live-action di The Legend of Zelda.

Machine Gun Kelly spera di ottenere il ruolo di Link nel film The Legend of Zelda, sostenendo di essere perfetto per il ruolo.

Un anno fa, in occasione di Halloween, l'attore e cantante aveva scelto proprio il costume del personaggio ed era stato fotografato insieme a Megan Fox che era vestita da Zelda.

La reazione dell'attore

Nelle sue stories Instagram, Machine Gun Kelly (nome d'arte di Colson Baker) ha condiviso un articolo che parla dell'adattamento cinematografico di The Legend of Zelda sostenendo: "Se non interpreterò Link abbiamo un problema".

Il film sarà diretto da Wes Ball e porterà sul grande schermo uno dei videogiochi più amati di sempre. Il progetto, come rivelato dal co-creatore Shigeru Miyamoto, è da tempo in fase di sviluppo in collaborazione con il produttore Avi Arad.

Al centro della trama c'è Link, un guerriero che aiuta Zelda a salvare il regno di Hyrule dal malvagio Ganon.