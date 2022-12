The Last Redemption: Kevin Sorbo e James Cosmo in Sicilia per le riprese del film

In Sicilia sono in corso in questi giorni le riprese di The Last Redemption, con gli attori hollywoodiani Kevin Sorbo e James Cosmo.

Sul Vulcano Etna in Sicilia si gira il film fantasy medievale The Last Redemption dell'italianissimo regista John Real, Giovanni Marzagalli, per la prima volta anche in veste di attore. Nel cast figurano anche Kevin Sorbo e James Cosmo e altre star internazionali.

C'è da dire che non è la prima volta che si spostano star hollywoodiane per venire a girare insieme ad un nostro regista indipendente italiano che continua a far parlare di sé, adesso infatti sembra aver messo in piedi un'altra produzione veramente particolare ed affascinante.

Sul set c'è un cast che vede in questi giorni l'impegno di Kevin Sorbo (Hercules per gli amanti delle tv series prodotte da Sam Raimi), James Cosmo (Il trono di spade, Braveheart, Troy), Hal Yamanouchi, Natalie Burn, Simon Phillips, Neb Chupin, Denisa Juhos e tanti altri nomi stranieri. Come infatti già detto, non è la prima volta che da oltre oceano si spostano attori di questo calibro per venire a girare con John Real, Estella Warren ha girato la serie televisiva "Feel the dead" nel 2017, recentemente uscita in Italia su Amazon Prime e distribuita da CG Entertainment, l'attrice è amata particolarmente per "Il Pianeta delle scimmie" di Tim Burton.

Lo stesso Cosmo nel 2020 era già venuto in Sicilia a girare "Breath" per John, distribuito recentemente negli Stati Uniti su Netflix, RedBox, Amazon Prime e Tubi. The Last Redemption è in fase di produzione proprio adesso e le riprese non si sono ancora concluse, la produzione comunica che un altro grande attore ha preso parte al cast di questo film e che a breve verranno ultimate le riprese insieme a lui.