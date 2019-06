The Last Planet: Terrence Malick gira ad Anzio il nuovo film!

Iniziano ad Anzio le riprese del nuovo film di Terrence Malick, dal titolo The Last Planet: si racconterà la figura di Cristo attraverso alcune parabole.

Terrence Malick ha iniziato le riprese del suo nuovo film, The Last Planet, sulle coste laziali, precisamente ad Anzio!

Tre anni dopo l'inizio della produzione, il regista statunitense ha portato al Festival di Cannes il suo war drama A Hidden Life, ma non era questo l'unico motivo del suo sbarco in Europa. Infatti in questi giorni Terrence Malick ha iniziato le riprese della nuova attesa pellicola, dal titolo The Last Planet.

Il film racconterà particolari passaggi della vita di Cristo attraverso alcune parabole evangeliche. Le scene si stanno girando ad Anzio, località marittima in provincia di Roma, e il primo ciak è stato ufficializzato diverse settimane fa. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, non sappiamo ancora se il film sarà recitato da un ensemble di attori o se sarà un semi documentario alla stregua di Voyage of Time.

Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha dichiarato che la città "è onorata di essere stata scelta da un regista e un artista contemporaneo di tale profondità come Terrence Malick."