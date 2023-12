The Last Of Us: Naughty Dog annuncia di aver cancellato la realizzazione del videogame multiplayer

La società Naughty Dog ha annunciato ufficialmente di aver cancellato lo sviluppo di The Last Of Us Online, il gioco multiplayer.

The Last Of Us avrebbe dovuto diventare un videogioco multiplayer, ma ora Naughty Dog ha cancellato l'atteso progetto.

Secondo quanto dichiarato dalla società, la scelta di non proseguire con lo sviluppo sarebbe stata legata al fatto che stesse togliendo molte risorse ai videogiochi destinati a un unico giocatore, da sempre al centro della propria produzione.

La spiegazione della cancellazione

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Naughty Dog ha scritto online: "Sappiamo che questa notizia sarà dura per molte persone, specialmente per la nostra comunità dei fan di The Last of Us piena di dedizione, che stavano seguendo ardentemente le nostre ambizioni multiplayer. Siamo egualmente dispiaciuti qui allo studio perché non vedevamo l'ora di farvelo avere tra le mani".

Spiegando perché è stata cancellata la realizzazione di The Last Of Us Online, i portavoce dello studio hanno raccontato: "Nell'avvicinarsi alla produzione, la portata enorme della nostra ambizione è diventata chiara. Distribuire e sostenere The Last Of Us Online avrebbe costretto a impiegare tutte le risorse del nostro studio nel sostenere il materiale realizzato per molti anni dopo il lancio, avendo così un serio impatto sullo sviluppo dei videogame a giocatore singolo. Avevamo due strade di fronte a noi: diventare esclusivamente uno studio che realizzava dei giochi live o continuare a concentrarsi sui giochi con narrazione a giocatore singolo che hanno definito l'eredità di Naughty Dog".

Pedro Pascal, da The Mandalorian a The Last of Us, il papà più amato di Hollywood

Il ritorno della serie

Il mondo tratto dal videogioco tornerà invece sugli schermi con gli episodi della seconda stagione della serie live-action, in cui Pedro Pascal e Bella Ramsey torneranno nei ruoli di Joel Miller ed Ellie Williams. L'attualità di The Last of Us si concentra nella trama distopica, lo show è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna.

Al centro della trama c'è la relazione tra Joel ed Ellie, un'adolescente che potrebbe essere la chiave per la cura di una pandemia mortale. Joel viene assunto per far uscire di nascosto la ragazza 14enne da una zona di quarantena. Quello che inizia come un facile incarico diventa ben presto un viaggio straziante mentre attraversano gli Stati Uniti, affidandosi l'uno all'altra per sopravvivere in questo mondo brutale e desolato.

La società ha voluto ribadire che ciò che hanno imparato e gli investimenti compiuti nella tecnologia, con lo scopo di realizzare il videogioco, ora saranno utili per sviluppare i futuri progetti, diventando di valore inestimabile nella direzione verso la quale si sta muovendo lo studio.