The Last of Us 2, il trailer del gioco in versione Lego è ancora più epico

Su YouTube spopola il trailer del gioco The Last of Us 2 in versione Lego, ecco il video con tanto di distese innevate, schizzi di sangue e alce.

La prima data d'uscita di The Last of Us 2 fu annunciata durante l'evento State of Play con uno spettacolare trailer. Adesso, Pavesome Films ha realizzato una versione Lego dello stesso trailer, che potete vedere nel video qui sopra.

In uscita il 15 giugno in Italia, The Last of Us Part II, secondo capitolo delle avventure di Ellie e Joel è tra le più attese release dell'anno - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Last of Us 2, senza spoiler - e il materiale promozionale diffuso finora non ha fatto che aumentare l'hype per il gioco.

Ma c'è un video sul web che sta attirando particolare attenzione; la versione "Legolizzata" del primo trailer, con tanto di distese innevate, schizzi di sangue e alce... Beh, lo avete visto tutti in che condizioni era quel povero alce.

Ambientato 5 anni dopo dopo gli eventi di The Las of Us, nel sequel del popolare videogame vedremo tornare per l'appunto i due personaggi principali, Ellie (Ashley Jonson) e Joel (Troy Baker), ma faremo anche delle nuove conoscenze, come Lev (Ian Alexander), Yara (Victoria Grace) e il misterioso personaggio interpretato da Laura Bailey.

In alcuni paesi, The Last of Us Part II non uscirà, ma le ragioni di tale ban sono soltanto intuibili (probabilmente per via dei contenuti maturi e della presenza di scene LGBQT+). La decisione da parte dei governi locali è stata tuttavia ufficializzata dallo stesso supporto tecnico di Sony, che nel rispondere alla domanda di un utente ha ribadito la mancata disponibilità nel gioco in determinate aree geografiche.

"Cinque anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming. Vivere in una fiorente comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati. A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l'agognata tranquillità. Mentre cerca i responsabili, si scontra con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni".