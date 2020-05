The Last Dance: Michael Jordan mangiò una pizza avvelenata durante le Finali del 1997?

L'episodio 9 di The Last Dance getta nuova luce sulla difficoltosa gara 5 delle Finali del 1997 che abbiamo sempre attribuito all'influenza.

Secondo le testimonianze rese nell'episodio 9 di The Last Dance, Michael Jordan potrebbe aver mangiato un pizza avvelenata prima della difficile gara 5 delle Finali del 1997 contro gli Utah Jazz. Prima dell'arrivo su Netflx del fenomenale documentario che ripercorre tutta l'ultima stagione del dream team dei Chicago Bulls, le condizioni fisiche di Jordan durante quel particolare incontro erano state attribuite all'influenza, ma in realtà potrebbe essere successo un evento più losco.

The Last Dance: David Stern, Michael Jordan e Phil Jackson in un'immagine dalla docuserie Netflix

Erano le Finali del campionato 1997, Bulls e Jazz si erano affrontati già quattro volte con scontri testa a testa estenuanti. Le due squadre si trovavano in situazione di parità, 2-2 e per Gara 5 il campo di battaglia sarebbe stato nuovamente lo Utah. All'avvio del match, Michael Jordan entra in campo visibilmente debilitato e la motivazione ufficiale che viene data è un improvviso attacco di influenza.

Nella penultima puntata di The Last Dance, però, i protagonisti hanno dato una versione diversa dell'accaduto, che diverge molto da quella ufficiale. Jordan, supportato dal suo personal trainer Tim Grover e dal suo braccio destro George Koehler, racconta che la notte prima della gara aveva ordinato una pizza nell'unica pizzeria aperta nelle vicinanze. La consegna fu effettuata da quattro o cinque fattorini, cosa bizzarra, che avevano un evidente interesse verso la presenza di Michael.

The Last Dance: Michael Jordan era "come un vampiro" mentre girava Space Jam

Dopo aver mangiato da solo l'intera pizza, Michael Jordan iniziò a vomitare e dare segni di evidente malessere, tanto da dover ricorrere a una flebo anche solo per uscire dalla sua stanza. Pare quindi che il celebre scontro delle Finali del 1997 non fu alterato dall'influenza, ma da una pizza avvelenata! La partita fu comunque vinta dai Bulls, con un Jordan da 38 punti e 44 minuti giocati.

The Last Dance: oltre Michael Jordan, perché ci siamo innamorati del documentario sui Chicago Bulls