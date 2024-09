The Killer's Game: Lionsgate punta su Dave Bautista per un nuovo possibile franchise?

Un nuovo potenziale franchise d'azione della Lionsgate arriverà nelle sale americane il prossimo fine settimana, e le persone coinvolte hanno chiaramente delle idee su come proseguire la storia in futuro.

The Killer's Game, interpretato da Dave Bautista e Sofia Boutella, racconta la storia di un sicario che si autoassolve quando riceve una diagnosi di cancro terminale. Questo è il tipo di film che potrebbe attirare fan di franchise come John Wick o Come ti ammazzo il bodyguard, e il regista J.J. Perry ha già espresso alcune idee su come The Killer's Game potrebbe seguire questi modelli di franchise.

In occasione dell'anteprima del film, Perry ha discusso di un potenziale sequel e fatto alcune osservazioni su una potenziale idea di trilogia, dove prima seguiremmo la coppia di personaggi interpretati da Bautista e Boutella, mentre nel terzo film potrebbe essere aggiunto un bambino al mix, similmente alla serie di film Lone Wolf and Cub.

"Lo farei immediatamente", ha risposto Perry quando gli è stato chiesto di un potenziale sequel. "Vi ricordate di Lone Wolf and Cub, degli anni '70? È l'assassino Shogun che spinge il bambino nel carrello. Potremmo iniziare con i due [assassini] e il terzo lo faremo con il bambino nel carrello, con i coltelli che spuntano fuori. Forza, facciamolo". Per chi non lo sapesse, Lone Wolf and Cub è anche la principale fonte di ispirazione per The Mandalorian.

Bautista e Boutella recitano in The Killer's Game insieme a Pom Klementieff, Ben Kingsley, Scott Adkins, Terre Crews, Lucy Cork e la superstar della WWE Drew McIntyre. Perry ha diretto il film da una sceneggiatura di James Coyne, Simon Kinberg e Rand Ravich. Il film è basato su un romanzo di Jay Bonansinga.

Di seguito la sinossi del film: "Quando al killer esperto Joe Flood (Dave Bautista) viene diagnosticata una malattia terminale, decide di prendere in mano la situazione. Ma quando gli stessi sicari da lui assunti prendono di mira anche la sua ex fidanzata (Sofia Boutella), deve respingere un esercito di colleghi assassini e riconquistare l'amore della sua vita prima che sia troppo tardi. Lionsgate presenta, una produzione Mad Chance & Endurance Media, in associazione con Dogbone Entertainment, K. Jam Media e Lipsync".