The Killer's Game: Ben Kingsley e Sofia Boutella si uniscono al cast del film con Dave Bautista

Il vincitore dell'Oscar Ben Kingsley e Sofia Boutella si uniranno a Dave Bautista nei ruoli principali di The Killer's Game, il nuovo film diretto da J. J. Perry e prodotto da Andrew Lazar di Mad Chance le cui riprese avranno inizio quest'estate. I dettagli relativi ai personaggi interpretati da Kingsley e Boutella non sono ancora stati rivelati dalla casa di produzione.

Basato sul romanzo di Jay Bonansinga, The Killer's Game presenta una sceneggiatura scritta da Rand Ravich e Simon Kinberg, noti per il loro lavoro sulla serie X-Men. La sceneggiatura è stata recentemente rielaborata da James Coyne. La storia ruota attorno a Joe Flood, un assassino esperto interpretato da Dave Bautista, che, credendo di essere malato terminale, ordina la sua uccisione per evitare il dolore che lo attende. Tuttavia, scopre in seguito che la sua diagnosi era errata e ora deve difendersi da un'armata di ex colleghi che cercano di ucciderlo.

The Killer's Game è finanziato da Endurance Media, con Steve Richards e Kia Jam come produttori insieme ad Andrew Lazar. Bautista e Jonathan Meisner di Dogbone Entertainment saranno i produttori esecutivi, mentre Scott Lambert contribuirà come produttore. Jake Katofsky e Vanessa Humphrey ricopriranno i ruoli di co-produttori per il film.

Ben Kingsley, noto per le sue interpretazioni straordinarie, riprenderà anche il ruolo di Trevor Slattery nella serie Marvel dedicata a Wonder Man. Di recente è apparso nel film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dopo aver debuttato nell'Universo Cinematografico Marvel in Iron Man 3. Kingsley sarà presente in altri progetti futuri, tra cui i film drammatici Jules e Dalíland, così come l'adattamento di Wes Anderson del libro di Roald Dahl, The Wonderful Story of Henry Sugar, e The Way of the Wind di Terrence Malick, entrambi molto promettenti per i suoi fan.