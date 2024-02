The Jurassic League: DC Studios e Warner Bros al lavoro sul film animato?

Tra i progetti in fase di sviluppo tra le fila di DC Studios e Warner Bros Animation, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un film tratto da The Jurassic League.

A rivelarlo è stato Jeff Sneider in un nuovo report condiviso online in cui parla del possibile progetto che sarà prodotto da James Gunn e Peter Safran, co-CEO di DC Studios.

Il possibile film animato

Il fumetto The Jurassic League è stato creato da Daniel Warren Johnson e Juan Gedeon ed è composto da sei volumi.

Pubblicata nel 2022, l'opera è ambientata in una realtà alternativa in cui la Terra è ancora nella preistoria. I personaggi della DC sono trasformati in dinosauri antropomorfi, con ad esempio Superman in versione brachiosauro, Batman mostrato come un allosauro e Wonder Woman ritratta come un triceratopo.

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

Bryan Lynch (Minions, Pets) sembra firmerà la sceneggiatura del film.

Sugli schermi si dovrebbero seguire le avventure degli eroi che formano un gruppo di dinosauri dotati di super poteri per salvare la Terra da Darkseid.