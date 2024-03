The Jinx Parte 2: il trailer della docuserie rivela nuovi dettagli su Robert Durst

Il 21 aprile debutterà sugli schermi americani di HBO e Max The Jinx - Parte 2 e il trailer dei nuovi episodi della docuserie rivela che saranno svelati dettagli inediti della storia di Robert Durst e dei suoi crimini.

Le puntate sono state dirette da Andrew Jarecki e segue le indagini compiute per otto anni.

Il successo della docuserie

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst ha debuttato nel 2015 sugli schermi di HBO, mostrando anche la sentenza dell'uomo al centro di terribili crimini.

Di fronte alla telecamera Durst aveva ammesso di aver compiuto gli omicidi su cui stavano indagando anche i filmmaker.

Nella Parte due si seguiranno le indagini compiute per otto anni e che hanno portato alla luce altro materiale. Le sei puntate propongono anche le telefonate dal carcere di Robert e le interviste con testimoni che non avevano condiviso la loro esperienza.

The Jinx: la vita (e le morti) di un milionario serial killer nella mini-serie HBO

Durst è stato considerato colpevole dell'omicidio di Susan Berman nel 2000 e nel 2020 si era proclamato non colpevole. La donna era stata ritrovata priva di vita a causa di una ferita causata da un colpo d'arma da fuoco alla testa.

L'uomo era stato inoltre sospettato di altri tre omicidi, iniziati nel 1982 con la scomparsa della moglie Kathleen McCormack. La storia di Robert Durst aveva inoltre ispirato il film Love&Secrets, con star Kirsten Dunst e Ryan Gosling.

Lo show era stato nominato a sei Emmy, conquistando i riconoscimenti come Miglior Serie di genere Documentario.