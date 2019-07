The Jackal e gli effetti dello spoiler sulla gente tra Warrior e Chernobyl

The Jackal e gli spoiler: il nuovo video Gli effetti dello spoiler sulla gente è praticamente un thriller ad alta tensione che porta i nostri eroi a Chernobyl... per poter parlare di Warrior, nuova serie TV in onda su Sky!

Nel video, Fru e Ciro sono al lavoro e iniziano a parlare della prima puntata di Warrior, la nuova serie tratta da un soggetto di Bruce Lee - "Watah! Watah!" - e in particolare di una scena con la sensuale Long Zii ma vengono interrotti dalle proteste di Alfredo che li invita caldamente ad andare a parlare altrove della serie e a non spoilerare. E' l'inizio di un incubo, un vero e proprio thriller che si conclude con un twist alla Psycho (ovviamente nello stile dei The Jackal) e che porterà i poveri Fru e Ciro dai bagni dell'ufficio fino a... Chernobyl, dove è ambientata un'altra serie di punta trasmessa recentemente da Sky. Parlare di Warrior senza spoilerare è un'impresa impossibile, Alfredo è ovunque e li perseguita, anche sotto mentite spoglie. A Chernobyl poi, sono attimi di terrore. Il finale del video - che non spoileriamo, ci mancherebbe - è una liberazione. Un finale catartico che cambierà le vite di molti. "Watah! Watah!"

La serie di cui parlano i The Jackal nel loro video è Warrior, in onda su Sky ogni lunedì, nasce da un soggetto di poche pagine scritte a mano grazie a Shannon Lee, figlia del leggendario attore che intorno ai primi anni 2000, unica erede dopo la scomparsa del fratello Brandon, ferito a morte in un incidente sul set de Il Corvo, prese in consegna l'archivio del padre e iniziò a coltivare l'idea di dare un seguito a quel trattamento per una serie tv di genere kung fu. La serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Warrior - è un kung-fu drama che racconta il mondo senza scrupoli della San Francisco di fine 1800. Il protagonista è Ah Sahm, un prodigio nelle arti marziali che arriva a San Francisco dalla Cina in circostanze misteriose e diventa in breve l'uomo di fiducia di una delle tong più potenti di Chinatown, le famiglia cinesi dedite al crimine organizzato. Ma ci fermiamo qui e vi invitiamo a guardare la serie su Sky... "Watah! Watah!"