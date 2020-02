The Jackal a Sanremo 2020, la corsa verso l’Ariston in un video

Un nuovo divertente video dei The Jackal ci prepara per la settimana di Sanremo 2020 che prende il via stasera sugli schermi della Rai.

Un nuovo divertente video dei The Jackal ci prepara per la settimana di Sanremo 2020. Il filmato, dal titolo Ma VERAMENTE andiamo a SANREMO?, è stato pubblicato sul loro canale YouTube ieri sera.

La premessa dell'esilarante sketch è la seguente: Fru descrive nel proprio diario il tedio degli ultimi giorni, con frasi come "La mia vita è un pendolo che oscilla tra la noia e una noia ancora più grande", mentre Ciro sta guardando un video sull'accoppiamento delle tartarughe. Il primo, esasperato, propone di andare proprio a Sanremo per assistere al Festival, al che il secondo risponde ripetutamente "Ok" e recluta il resto della squadra, tra cui l'immancabile Fabio che sta leggendo un libro intitolato Dire ok solo se è domani. Inizia così il viaggio, in Mercedes (partner promozionale del video), fino all'esilarante colpo di scena finale: i nostri eroi sono effettivamente a Sanremo, ma seguiranno comunque l'evento musicale dal divano, come se fossero a casa. E sono davvero lì, con un invito a seguirli sui social nei prossimi giorni per nuove avventure a suon di musica.

Non è la prima volta che The Jackal si cimentano con video dedicati a Sanremo. Celeberrima fu la loro partecipazione all'edizione 2018, intitolata Operazione SANREMO e durata tutta la settimana del Festival: in tale contesto, i videomaker venuti da Napoli avevano "sequestrato" il presentatore Pierfrancesco Favino, sostituendolo con Fru. Una storia deliziosamente folle e anche interattiva, poiché il vero Favino, stando al gioco, nel corso delle serate di Sanremo diede vita al tormentone "Gnigni", facendo finta di essere Fru sotto mentite spoglie. E anche lì non mancò il colpo di scena conclusivo: mentre i The Jackal erano convinti di aver portato a termine l'operazione con successo, venne fuori che anche Fru era stato legato e immobilizzato, e al suo posto c'era nientemeno che Pippo Baudo ("L'unico in grado di presentare Sanremo"). Cos'avranno in cantiere per quest'anno?