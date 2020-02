The Iron Mask: Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger combattono nel trailer del film

Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger si affrontano per la prima volta nel trailer del film The Iron Mask, sequel della pellicola The Forbidden Kingdom / Viy del 2014.

Signature Entertainment ha pubblicato il trailer ufficiale del film d'azione fantasy The Iron Mask, sequel del film The Forbidden Kingdom/Viy, che ha mostrato il primo combattimento tra Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger, protagonisti di questa strana pellicola.

Il film The Iron Mask arriverà nei cinema nel Regno Unito e in digitale il 10 aprile, di cui grazie a questo trailer abbiamo avuto un anticipo dove vediamo Arnold Schwarzenegger con baffi folti e l'uniforme militare britannica contro Jackie Chan, in un combattimento che ha luogo nella Torre di Londra.

Ambientato nel 18° secolo, il film segue il viaggiatore inglese Jonathan Green mentre va dalla Russia alla Cina incontrando draghi, magia nera e un re drago durante un'incredibile ma mortale avventura. The Iron Mask sarà interpretato da Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button) e Charles Dance (Il Trono di Spade) che riprendono i loro ruoli come Jonathan Green e Lord Dudley. A loro si aggiungono, appunto, le leggende dei film d'azione Jackie Chan, nel ruolo di Master, e Arnold Schwarzenegger come James Hook insieme al compianto Rutger Hauer (Blade Runner).

The Iron Mask è diretto da Oleg Stepchenko, con una sceneggiatura scritta insieme a Alexey Petrukhin e Dmitri Palees. È prodotto da Gleb Fetisov, Petrukhin e Sergey Sozanovsky.