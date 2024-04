Jackie Chan rassicura i fan: 'Le foto in cui sembro invecchiato? È solo il mio prossimo ruolo'

Jackie Chan ha festeggiato il suo 70esimo compleanno lo scorso 7 aprile passando il tempo a rassicurare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute, date le immagini di un po' di tempo fa in cui l'attore appariva visibilmente invecchiato e deperito.

"Non molto tempo fa, molti amici hanno visto alcune mie foto recenti su Internet ed erano tutti preoccupati per la mia salute", ha scritto Chan su Instagram. "Voglio cogliere l'occasione per far sapere a tutti: non preoccupatevi! Si tratta solo di un ruolo nel mio ultimo film. Il personaggio richiede che io abbia i capelli bianchi, la barba bianca e che sembri vecchio".

Berlinale 2010: Jackie Chan presenta Little Big Soldier

Chan si è poi detto fortunato a continuare a fare il mestiere dell'attore dopo tutti questi anni. "Nel corso degli anni, sono sempre stato disposto a provare cose nuove per un film, non importa se si tratta di un'acrobazia impegnativa o di un'apparizione innovativa per un personaggio", ha continuato Chan. "Sono nel mondo dello spettacolo da 62 anni e mi godo ogni momento perché sono fortunato a girare ancora oggi".

L'attore non ha rivelato quale ruolo gli abbia richiesto di rendere i capelli grigi e di sembrare molto più vecchio rispetto alla sua età. Attualmente è pronto a riprendere il ruolo di Mr. Han nel prossimo capitolo di Karate Kid. Il film, diretto da Jonathan Entwistle, avrà per la prima volta sullo schermo Chan e la star originale del franchise, Ralph Macchio. Sony Pictures distribuirà il film nelle sale il 13 dicembre 2024.

Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh: "Jackie Chan mi ha fatto un favore rifiutando il film"

70 anni di una leggenda

"Già prima di oggi, molti amici mi hanno ricordato: 'Jackie, sarà il tuo 70° compleanno!'", ha aggiunto Chan nel suo messaggio su Instagram. "Ogni volta che sentivo questo numero, il mio cuore si fermava per un secondo - ho già 70 anni? Dopo essermi ripreso dallo shock, la seconda cosa che mi viene in mente è un detto che il mio fratello maggiore, Sammo Hung, ha detto una volta: 'Poter invecchiare è una fortuna'. Soprattutto per noi stuntman, non sappiamo quanto siamo fortunati a poter invecchiare".

Chan ha concluso ribadendo il suo amore per il cinema: "Tutto quello che posso dire è: Amo fare film e amo tutti voi. Un grande grazie a tutti per gli auguri di compleanno. Spero che tutti rimangano felici e in salute!".