I 70 anni di Jackie Chan: 'Ogni volta che sento il numero il mio cuore si ferma per un secondo'

Una leggenda del cinema asiatico e americano, Jackie Chan, ha compiuto 70 anni nel weekend e su Instagram ha dedicato un post allo stato d'animo in cui si è ritrovato nella giornata di domenica.

"Anche prima di oggi, molti amici mi ricordavano: 'Jackie, sarà il tuo 70° compleanno!'. Ogni volta che sento questo numero il mio cuore si ferma per un secondo. Ho già 70 anni?" ha scritto Chan nel post "Dopo essermi ripreso dallo shock la seconda cosa che mi viene in mente è un detto che ha raccontato una volta mio fratello maggiore, Sammo Hung: 'poter invecchiare è una fortuna'. Specialmente per noi stuntman, non sappiamo quanto siamo fortunati ad essere in grado di invecchiare".

L'amore per il cinema

"Amo fare film e amo tutti voi" ha scritto Jackie Chan, rivolgendosi ai propri fan. L'attore li ha rassicurati anche in relazione ad un look invecchiato e con barba bianca con il quale è stato immortalato di recente, spiegando di essere impegnato nella lavorazione di un film.

Jaden Smith e Jackie Chan in un'immagine del remake di Karate Kid

Parecchi amici e colleghi di Jackie Chan hanno voluto rendere omaggio alla star, vincitrice di un Oscar onorario nel 2017. Tra i tanti, anche Will Smith, il cui figlio Jaden recitò accanto a Chan nel reboot del 2010 di The Karate Kid: La leggenda continua, che ha ringraziato l'amico per aver contribuito a crescere Jaden nel periodo della lavorazione del film di Harald Zwart.