The Invisible Man: Oliver Jackson-Cohen, star di Hill House, sarà il protagonista

Oliver Jackson-Cohen, star della serie horror Netflix Hill House, ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film The Invisible Man, nuova produzione della Universal/Blumhouse.

Jackson-Cohen si unisce al già noto cast composto da Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Harriet Dyer e Storm Reid, nella pellicola che sarà al cinema il 13 marzo 2020, diretto dal regista Leigh Whannell,che ha diretto Insidious 3 - L'inizio e Upgrade.

The Invisible Man segue la storia di Cecilia (Elizabeth Moss), che riceve la notizia del suicidio del suo ex fidanzato violento. La ragazza comincia a ricostruire la sua vita per il meglio, ma il suo senso della realtà è messo in discussione quando inizia a sospettare che il suo amante defunto non sia realmente morto.

L'originale L'uomo invisibile del 1933 venne interpretato da Claude Rains e diretto da James Whale, regista di Frankenstein. Rains interpretava Jack Griffin, protagonista del romanzo di H.G. Wells, uno scienziato che scopre come diventare invisibile, ma nel farlo perde anche completamente il senno e diventa un pazzo assassino.

Oliver Jackson-Cohen ha lavorato anche in Man in a Orange Shirt, la serie della NBC Emerald City, Dracula e la miniserie ITV Mr. Selfridge. I suoi principali crediti cinematografici sono The Healer di Paco Arango, The Raven di James McTeigue con John Cusack e Luke Evans e What's Your Number? al fianco di Anna Faris e Chris Evans.