The Insufferable Groo: il trailer del documentario con Jack Black

The Insufferable Groo arriverà nei cinema a dicembre e online Slash Film ha condiviso il primo trailer del documentario in cui, con la collaborazione anche di Jack Black, si racconta la storia del filmmaker Stephen Groo, seguendolo mentre cerca di realizzare il film dei suoi sogni in cui si racconta la storia d'amore tra un elfo e un essere umano.

La sinossi del documentario anticipa:

The Insufferable Groo segue il regista Stephen Groo, 41 anni, auto-proclamatosi un autore, che si avvicina alla realizzazione del suo film numero 200 in 20 anni. La sua filmografia composta da film orribili è riuscita ad attirare ammiratori come Jared Hess di Napoleon Dynamite e Jack Black, ma il regista che vive in Utah non ha mai guadagnato un centesimo grazie al proprio lavoro, lasciando il compito a sua moglie di sostenere la famiglia, composta anche da quattro figli. Mentre Groo cerca di realizzare il suo nuovo film, una storia d'amore tra un elfo e un essere umano, il suo narcisismo minaccia di dimostrare la sua incapacità.

Hess e Black aiuteranno Groo a realizzare il suo sogno.

Ecco il trailer: