The Institute: il romanzo di Stephen King diventerà una serie

The Institute, il nuovo romanzo di Stephen King, verrà adattato in una serie televisiva grazie al team guidato da David E. Kelley e Jack Bender, già autori del successo di Mr. Mercedes.

Ad acquistare i diritti del libro è stato Spyglass Media Group e Kelley si occuperà della sceneggiatura, mentre Bender sarà impegnato come regista. Entrambi lavoreranno poi come produttore esecutivo.

Stephen King, commentando la notizia della serie tratta da The Institute, ha dichiarato: "Sono felice di lavorare con Jack e David, il team creativo di Mr. Mercedes. Pensiamo in modo simile e credo che il progetto sarà un grande successo".

Tra le pagine si racconta la storia del giovane Luke Ellis che vive a Minneapolis e i cui genitori vengono uccisi per rapirlo ed essere trasportato all'Istituto, dove viene rinchiuso in una stanza senza finestre. Nella struttura si trovano anche altri ragazzi dotati di abilità incredibili come la telecinesi e la telepatia: Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon.

La direttrice dell'istituto, la signora Sigsby, e il suo staff sono impegnati in modo spietato a estrarre dai ragazzi i loro poteri, senza alcun scrupolo e punendoli quando ritengono sia necessario. Luke diventa sempre più disperato mentre assiste alla progressiva scomparsa dei suoi amici, ma nessuno è mai riuscito a fuggire dall'istituto.

