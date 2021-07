The Imitation Game, la morte di Alan Turing tra dubbi e teorie

La dubbia e controversa morte di Alan Turing, matematico inglese le cui vicende vengono narrate in The Imitation Game, è oggetto di svariate teorie da molti decenni.

Alan Turing, celebre matematico britannico interpretato da Benedict Cumberbatch in The Imitation Game, considerato uno dei padri dell'informatica nonché uno dei più grandi matematici del XX secolo, morì suicida a soli 41 anni, in circostanze che hanno sollevato non pochi dubbi nel corso degli anni.

The Imitation Game: Benedict Cumberbatch in una scena con Keira Knightley

Eliza Clayton, la domestica di Turing, lo trovò morto nel suo letto l'8 giugno 1954; vicino al corpo la donna trovò una mela mangiata soltanto a metà, come era sua abitudine. La sbrigativa inchiesta del giudice si concluse in due giorni e la mela non fu nemmeno sottoposta ad analisi per accertare se all'interno vi fosse del veleno. Un esame post mortem stabilì che Alan era morto suicida per avvelenamento da cianuro di potassio.

The Imitation Game: Benedict Cumberbatch in un primo piano tratto dal film nei panni di Alan Turing

Il filosofo Jack Copeland mise in dubbio vari aspetti del verdetto del coroner, suggerendo una spiegazione alternativa per la causa della morte di Turing: l'inalazione accidentale di fumi di cianuro da un apparato utilizzato per placcare i cucchiai. Il cianuro di potassio veniva infatti utilizzato per sciogliere l'oro, attraverso l'uso di un macchinario, e Alan aveva un apparecchio di questo genere installato nella sua stanza degli ospiti.

La madre di Turing, d'altro canto, ha sempre creduto che il figlio fosse morto a causa di un'ingestione accidentale, causata dalla sua negligenza nello stoccaggio delle sostanze chimiche nel suo laboratorio. Altre persone invece sostengono che Turing stesse letteralmente terrorizzando le autorità britanniche al momento della sua morte.

The Imitation Game: una drammatica scena con Benedict Cumberbatch

I servizi segreti temevano che i comunisti avrebbero intrappolato gli omosessuali di spicco e li avrebbero usati per raccogliere informazioni. Turing era ancora impegnato in un lavoro altamente riservato all'epoca ed era anche un omosessuale che trascorreva le vacanze nei paesi europei vicino alla cortina di ferro. Secondo degli studiosi è possibile che i servizi segreti abbiano deciso di assassinarlo, considerandolo un rischio troppo grande per la sicurezza nazionale.