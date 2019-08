The I-Land: il trailer della misteriosa serie Netflix che ricorda Lost

The I-Land è la nuova serie Netflix di cui è stato diffuso il trailer e ambientata in un'isola misteriosa, elemento che ha portato già molte persone a paragonarla a Lost.

Il trailer si apre con le immagini che sembrano tratte da uno spot di una lussuosa vacanza su un'isola tropicale, svelando però dopo pochi secondi la situazione misteriosa e potenzialmente letale che affrontano i protagonisti.

La serie limitata The I-Land, composta da sette episodi, debutterà in streaming il 12 settembre e racconterà la storia di dieci persone che si svegliano su un'isola senza alcun ricordo legato alla loro identità e al modo in cui sono giunte lì, dovendo quindi iniziare a provare a capire come sia possibile tornare a casa. I protagonisti scopriranno ben presto che quel mondo non è come sembra e devono affrontare prove fisiche e psicologiche, cercando di migliorarsi.

Gli interpreti della serie sono Kate Bosworth, Natalie Martinez, Alex Pettyfer, Ronald Peet, Kyle Schmid, Kota Eberhardt, Sibylla Deen, Anthony Lee Medina, Gilles Geary e Michele Veintimilla