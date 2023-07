The Horror of Dolores Roach, su Prime Video in streaming da oggi

The Horror of Dolores Roach, la serie tv adattata dall'omonimo e acclamato podcast di Aaron Mark, sbarca su Amazon Prime Video a partire da oggi 7 luglio 2023.

Per Amazon non è la prima volta con il mondo del podcast, che ha regalato a Prime Video almeno due ottimi titoli: Lore e Homecoming. La sceneggiatura di The Horror of Dolores Roach è stata affidata ad Aaron Mark insieme a Daphne Rubin-Vega, che interpretava proprio la protagonista nello spettacolo Empanada Loca (sempre di Mark), al quale il podcast è a sua volta ispirato.

Chris Giliberti e Justin McGoldrick di Gimlet Pictures, insieme a Jason Blum, Marci Wiseman e Jeremy Gold di Blumhouse Television, saranno i produttori esecutivi. La serie tv prodotta da Amazon dal podcast The Horror of Dolores Roach racconta la storia di Dolores, che torna a New York dopo sedici anni di galera e trova il suo quartiere completamente cambiato, il fidanzato scomparso e la famiglia ormai perduta. Il suo unico contatto è l'amico Luis, che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nella cantina sotto al suo negozio di empanadas. Circostanze impreviste spingeranno la protagonista a combattere per la propria sopravvivenza e far fuori diversi dei suoi clienti...