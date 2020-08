The Homesman, il primo ruolo di Grace Gummer, la figlia di Meryl Streep

Grace Gummer appare in The Homesman nel suo primo ruolo cinematografico importante recitando insieme a sua madre, Meryl Streep.

Grace Gummer, che appare in The Homesman nel suo primo ruolo cinematografico importante, recita insieme a sua madre, Meryl Streep, che invece ha un ruolo secondario. Il film, diretto da Tommy Lee Jones, di genere western, è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Glendon Swarthout nel 1988.

The Homesman: Tommy Lee Jones e Grace Gummer in una scena

Grace Jane Gummer è un'attrice statunitense nata il 9 maggio 1986 a New York, figlia dello scultore Don Gummer e della celebre attrice. La Gummer cresce a Los Angeles con il fratello e la sorella maggiori, Henry e Mamie, e la sorella minore, Louisa. Nel 1993 appare ne La casa degli spiriti, nel quale interpreta il ruolo di Clara Del Valle da bambina.

Dopo essersi diplomata al Vassar College in storia dell'arte e lingua italiana, nel 2008 la Gummer ha fatto il proprio debutto nel programma The Sexual Neuroses of Our Parents. Nel 2010 ha poi interpretato il ruolo di Anna Moore nella serie Gigantic, mentre, l'anno seguente, ha ottenuto un piccolo ruolo in un film diretto da Tom Hanks: L'amore all'improvviso - Larry Crowne.

The Homesman è stato selezionato per competere per la Palma d'Oro nella sezione principale del concorso al Festival di Cannes del 2014, ricevendo recensioni per lo più positive dal pubblico e dalla critica. Rotten Tomatoes ha dato al film una valutazione media di 7,1 / 10.