The Haunted Museum: il trailer della docuserie di Eli Roth

La docuserie The Haunted Museum, in arrivo il 2 ottobre su Discovery+, ha ora un breve trailer che regala alcune anticipazioni riguardanti il nuovo progetto di Zak Bagans ed Eli Roth.

Nel video si vedono infatti alcuni dettagli riguardanti gli oggetti di cui si racconteranno le storie terrificanti.

Zak Bagans, appassionato di oggetti ed edifici al centro di casi sovrannaturali, possiede una collezione di migliaia di reperti inquietanti provenienti da ogni parte del mondo, esposti in un museo composto da 30 stanze. I visitatori si ritrovano alle prese con paurosi oggetti legati a leggende paranormali, crimini realmente accaduti, cultura pop hollywoodiana e storie di possessioni. Alcuni elementi della sua collezione sono particolarmente spaventosi e causano esperienze da incubo tra cui svenimenti, brividi, convulsioni, sfortuna e molto altro. Questi oggetti saranno al centro di The Haunted Museum, progetto che vede Bagans unire le forze con Eli Roth per raccontarne le storie in modo spaventoso.

Il regista, insieme al suo team di esperti sceneggiatori, ha infatti ricreato le storie legate agli oggetti dando vita ad alcuni cortometraggi al centro delle puntate: la bambola Peggy, la sedia a dondolo del diavolo, la televisione maledetta di Charles Manson, un antico specchio, la casa delle bambole di Westerfeld, una statua tribale maledetta, un gruppo di oggetti che potrebbero aprire un portale su una dimensione demoniaca, la scala della Demon House e la famigerata Dybbuk Box.

Eli Roth ha dichiarato: "Non sono mai stato coinvolto come produttore in un progetto così spaventoso. Credo che lo show diventerà una delle serie antologiche horror più spaventose di sempre".