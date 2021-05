The Haunted Mansion: la nuova docuserie di Eli Roth sulle storie di oggetti posseduti e misteriosi

Eli Roth e l'esperto in paranormale Zak Bagans proporranno su Discovery+ la docuserie The Haunted Mansion, dedicata a storie terrificanti e spaventose.

The Haunted Mansion è la nuova serie antologica che verrà realizzata dall'investigatore del paranormale Zak Bagans e dal regista Eli Roth per Discovery+.

Il progetto sarà composto da un episodio speciale della durata di due ore, più otto puntate di un'ora.

In The Haunted Mansion, attraverso alcuni cortometraggi prodotti da Roth e dal suo team, si racconteranno le storie terrificanti degli oggetti esposti nel museo Bagans a Las Vegas. Lo stesso Zak Bagans interverrà con dei commenti sulle storie in questione..

L'incredibile collezione comprende migliaia di oggetti esposti in 30 stanze e legati a eventi paranormali, crimini realmente accaduti e racconti inquietanti. Bagans condividerà segreti e aneddoti, svelando ad esempio dettagli inediti legati alla Dybbuk Box, una statuetta in legno intagliato che era di proprietà dell'attore Steve McQueen, lo specchio di Bela Lugosi, la Sedia a dondolo del diavolo e tanto altro. Ogni racconto sarà proposto con un mini film horror.

Eli Roth ha dichiarato: "Da anni sono un grande fan di Zak e amo assolutamente la sua passione, il suo impegno e l'incredibile ricerca compiuta su tutte le cose paranormali. Ha una collezione senza alcun paragone al mondo e siamo elettrizzati nel raccontare le storie legate a questi oggetti realmente terrificanti. Ciò che amo di più è che gli oggetti sono tutti reali e le persone possono andare a vederli, se hanno il coraggio. Zak ha aperto per noi la cassaforte e ci ha permesso di scegliere gli oggetti più spaventosi e affascinanti. Lo show non sarà per i deboli di cuore. Alcune persone hanno degli incubi semplicemente guardando le foto degli oggetti e ora potremo raccontare come sono stati posseduti da qualcosa di davvero terrificante".