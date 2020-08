The Haunted Mansion: la casa dei fantasmi Disney diventerà un film

La Disney starebbe sviluppando un nuovo film basato su The Haunted Mansion, una delle più popolari attrazioni di Disney World. A rivelarlo è The Hollywood Reporter che cita il nome di Katie Dippol alla sceneggiatura e Dan Lin e Jonathan Eirich come produttori. La Dippol è nota per lo script del contestato reboot di Ghostbusters diretto da Paul Feig, mentre Lin e Eirch erano al timone del live action di Aladdin diretto da Guy Ritchie, decisamente più fortunato al botteghino.

The Haunted Mansion è uno dei giochi a tema più longevi dei parchi Disney, visto che ha debuttato nel 1969 ed è la classica casa dei fantasmi che però, nel corso degli anni, si è arricchita di trucchi sempre più sofisticati che mescolano effetti teatrali vecchio stile a quelli più moderni in digitale e audio animatronici. Il successo è stato immediato tanto ispirarne altre due simili a Disneyland Paris e Hong Kong Disneyland: Phantom Manor e Mystic Manor. Di The Haunted Mansion esiste già un film, La casa dei fantasmi, con Eddy Murphy, uscito nel 2003 nel tentativo di sfruttare la scia de I pirati dei Caraibi, altra opera tratta da un'attrazione Disney. Ma non ha avuto la stessa fortuna.

In seguito, vari sono stati i tentativi di rimettere mano al progetto, tra cui uno sviluppato da Guillermo del Toro con Ryan Gosling che però lo studios ha giudicato troppo horror. Ora pare si sia trovata una soluzione che soddisfa tutti quanti. Nel frattempo, sempre in casa Disney, è in rampa di lancio un altro adattamento di una popolare attrazione, Jungle Cruise, prevista per l'anno prossimo con protagonisti Dwayne Johnson e Emily Blunt.